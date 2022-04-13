Москва, 13 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве переводят на коммерческую основу. Об этом 13 апреля сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения столицы.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

При этом отдельные категории граждан все-таки смогут получить бесплатное исследование на предмет заражения SARS-CoV-2. Речь идёт о гражданах, у которых есть симптоматика COVID-19.

«Таким жителям оно (ПЦР-тестирование – прим. ИА REGNUM) продолжает проводиться в обязательном порядке и бесплатно. При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному врачу в поликлинику», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля на территории Москвы было зарегистрировано 933 случая заражения коронавирусом.