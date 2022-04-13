Берлин, , 15:41 — REGNUM Против немедленного введения эмбарго на поставки энергоносителей из России немецкие власти. Об этом 13 апреля заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Германия Petra B. Fritz

«Правительство ФРГ отвергает в настоящий момент немедленный запрет на поставки российского газа или нефти», — сказал он.

При этом Бюхнер напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял о том, что немецкое правительство придерживается курса на постепенное снижение зависимости от поставок энергоносителей из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минцифры РФ заявили, что дефицита газетной и офсетной бумаги в России нет.