Берлин, 13 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Против немедленного введения эмбарго на поставки энергоносителей из России немецкие власти. Об этом 13 апреля заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Petra B. Fritz Германия

«Правительство ФРГ отвергает в настоящий момент немедленный запрет на поставки российского газа или нефти», — сказал он.

При этом Бюхнер напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял о том, что немецкое правительство придерживается курса на постепенное снижение зависимости от поставок энергоносителей из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минцифры РФ заявили, что дефицита газетной и офсетной бумаги в России нет.