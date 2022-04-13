Ульяновск, , 15:41 — REGNUM В Ульяновской области, несмотря на снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, принято решение не отменять масочный режим. Об этом сообщает 12 апреля по итогам работы регионального оперативного штаба министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе обсуждения отметил, что при снижении темпов заражения коронавирусом уровень заболеваемости ковидом остаётся выше среднероссийского уровня. По его словам, ситуация продолжает оставаться «на особом контроле».

Губернатор призвал соблюдать санитарно-эпидемические меры, проходить вакцинацию и ревакцинацию.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в области сохраняется требование по соблюдению масочного режима. До конца апреля его не планируется отменять», — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале апреля в Ульяновской области каждые сутки выявляли свыше 400 случаев заражения коронавирусом, последнюю неделю – менее 200.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля по сравнению с 10 апреля количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом снизилось на 12,5%, 10 апреля по сравнению с 9 апреля – на 11,86%. 10 апреля подтверждено 182 случая заражения коронавирусом, 11 апреля — 145.

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