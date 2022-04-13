Нью-Йорк, США, , 15:40 — REGNUM Поиски человека, который открыл огонь 12 апреля по пассажирам нью-йоркского метро, продолжаются в США, сообщает The Hill.

Вооружен и опасен kerttu

Правоохранительные органы США подозревают в совершении этого нападения, в результате которого более 20 человек получили ранения, 62-летнего Фрэнка Джеймса.

Напомним, 12 апреля неизвестный открыл огонь по пассажирам метро Нью-Йорка. По имеющимся данным, он был одет в жилет и противогаз. Правоохранители уже заявили, что инцидент расценивается как террористический акт.