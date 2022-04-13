Москва, , 15:39 — REGNUM Американскому президенту Джо Байдену приходится как-то оправдываться за очередной 41-летний рекорд по инфляции, установленный в США в марте, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Но если говорить о непосредственных ценах закупки товаров, которые в марте присутствовали на американском внутреннем рынке, то на них начало российской военной операции никак не могло повлиять. Ведь граждане США потребляют не сырую нефть, а продукты ее переработки.

Для того, чтобы нефть, купленная у собственника, доехала до НПЗ на танкере, по железной дороге или дотекла по трубам, а потом превратилась в тот же бензин и добралась до бензоколонки, где её купит обычный американец, требуется довольно много времени, до полугода.

То же самое и с путем от зерновоза до булочки к завтраку. Так что те цены, которые увидели американцы в марте, если и связаны как-то с российской военной операцией, то лишь незначительно. Тем более, что США нетто-экспортер продовольствия и добывает больше всех нефти в мире.

Но эти события, несомненно, на американской инфляции ещё скажутся, поскольку сейчас в мире есть потребители, готовые платить за товары дорого.

Например, те страны, для которых лишняя тонна зерна — это жизни сотен человек, а не лишние килограммы у американских обывателей и увеличение количества мусора на свалках. Тогда одними ссылками на Путина уже не отделаешься, потребуются реальные меры», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден заявил, что инфляция в США на 70% вызвана спецоперацией России на Украине.

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