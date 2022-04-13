Луганск, 13 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Следственный комитет России обнаружил в Луганской Народной Республике временный пункт дислокации украинской войсковой части А4395 – 42-й отдельный мотопехотный батальон. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

Подразделение входит в состав войсковой части А1736 – 57-й отдельной мотопехотной бригады. Объект находится в населённом пункте Трехизбёнка.

«В ходе осмотра пункта обнаружены служебная документация, а также вооружение иностранного производства ПТУР NLAW, которые оставлены военнослужащими вооруженных сил Украины, покинувшими позицию», — рассказали в СК.