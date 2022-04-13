Буйнакский район, Дагестан, 13 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Дагестане на скамье подсудимых в скором времени окажутся пятеро сотрудников отделения Пенсионного фонда РФ в Буйнакском районе. Среди них экс-начальник отделения и четверо его подчиненных. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору и мошенничестве с пенсионными выплатами, сообщили 13 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

Как установлено, в 2021 — 2014 годах подозреваемые «зарабатывали», оформляя незаконно пенсии, получая за это взятки в размере от 180 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Таким образом, стали досрочно пенсионерами не менее 32 жителей республики. Был нанесен ущерб Пенсионному фонду РФ на сумму около 34 млн рублей.

В настоящее время эти деньги в полном объеме получатели пенсий вернули назад в ПФ РФ, а сотрудники ведомства, которые помогли стать пенсионерами раньше времени, окажутся перед судом.