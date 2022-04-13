Уфа, , 15:42 — REGNUM Права более одной тысячи обманутых дольщиков защитили в текущем году в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил заместитель министра строительства и архитектуры региона Артём Ковшов на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона.

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Он напомнил, что в республике по итогам 2018–2021 годов были восстановлены нарушенные права 6 898 дольщиков, а с начала текущего года удалось восстановить права ещё 1 042 человек.

По последним данным, в реестре проблемных объектов находятся 83 дома, жильё в которых ожидают 3 633 дольщика. С начала текущего года из реестра были исключены 23 объекта, в ближайшее время намерены исключить ещё два долгостроя.

Сообщается, что 36 объектов незавершенного строительства намерены возвести при софинансировании федерального Фонда защиты прав дольщиков. Ещё по 20 долгостроям идут выплаты компенсаций дольщикам. При этом решения о федеральном софинансировании ожидают восемь недостроенных домов.

Отмечается, что в Башкирии планируют достроит 17 домов без участия федерального фонда.

По словам Ковшова, при рассмотрении домов – участников программы софинансирования специалисты федерального фонда выявили необходимость дополнительных вложений в достройку 4,8 млрд рублей. Для выделения этой суммы и своевременного возведения домов требуются республиканские средства в размере 545 млн рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил республиканскому правительству предусмотреть необходимые средства для восстановления нарушенных прав дольщиков.

«Мы выполним свои обязательства перед жителями и достроим проблемные дома в установленные сроки. Эту задачу поставил президент России Владимир Владимирович Путин», — приводит пресс-служба его слова.