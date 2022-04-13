Ярославль, 13 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославле не нашлось желающих ремонтировать улицу Первомайская. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Улица Первомайская в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ремонт данной дороги считается одним из приоритетных для города.

Ремонт улицы должен быть проведён в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на участке от Богоявленской площади до Волжской набережной. Стоимость работ оценили в 112,4 миллиона рублей. Однако 13 апреля стало известно о том, что на аукцион не было подано ни одной заявки. Теперь торги будут объявлены заново. Согласно документам, ремонт должен был начаться 1 мая, однако в нынешних условиях сроки могут быть изменены.