Таллин, 13 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Эстонской инфосистеме образования (EHIS) зарегистрировано 2 780 детей и подростков, прибывших с Украины с 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки.

Soerfm Карта-флаг Эстонии

Отмечается, что за неделю с 4 по 11 апреля 2022 года на учет встали более 800 учеников. В начальной школе обучаются 589 детей, в основной школе – 1 980, в гимназии — 134, в профессионально-технических училищах — 77.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, 67% детей и подростков учатся в школах с эстонским языком обучения, 11% — в школах с языковым погружением, 21% — в школах с русским языком обучения и 0,6% - в школах с английским языком обучения.

«Мы внимательно следим за этими процентами и за тем, как распределяются места в школах в различных регионах. В местах, где наблюдается постоянный рост числа учеников с Украины и где нет мест в школах с эстонским языком обучения, мы готовы при необходимости создать дополнительные места», — отметила министр.

По данным EHIS, наибольшее количество детей из Украины зарегистрировано в учебных заведениях столицы и ее пригородов в Харьюмаа (1 238), в Тартумаа (305), Пярнумаа (272) и на северо-востоке Ида-Вирумаа (193).

Подчеркивается, что в настоящий момент украинские дети представлены во всех 15 уездах страны.