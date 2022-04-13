Краснодар, 13 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Безопасность жителей и гостей Краснодарского края на майские праздники будут обеспечивать около 18 тысяч сотрудников правоохранительных органов и казаков, сообщили 13 апреля в пресс-службе администрации региона. Вопрос обсуждался 13 апреля на совместном заседании координационного совещания, антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«В майские праздники на Кубани необходимо организовать краевой Оперативный штаб. В этот период безопасность в регионе будут обеспечивать около 18 тысяч правоохранителей. Важно грамотно распределить силы – выработать маршруты и график патрулирования улиц, парков, общественных мест, предусмотреть резерв на случай нештатных ситуаций и дополнительные казачьи дружины. Особое внимание – антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, вокзалов и аэропортов», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как уточнил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев, на данный момент обстановка в регионе стабильная. Полиция уже обеспечила охрану памятных мемориалов и мест захоронений.

«Также важно повысить уровень бдительности жителей, продолжить информационную работу по порядку действий при обнаружении возможных угроз», — добавил глава ведомства.

Глава региона также поручил обеспечить усиленное дежурство всех пожарных частей для предотвращения возможных ЧС.