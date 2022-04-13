Москва, , 15:29 — REGNUM Владельцы карт платёжной системы «Мир» не смогут расплатиться с помощью NFC-чипов смартфонов. Как заявили в Сбербанке, в сервисе SberPay карты перестали работать с 13 апреля.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

В финансовой организации пояснили, что бесконтактная оплата картами платёжной системы «Мир» со смартфона была ограничена не им, а из-за решения, принятого техническим партнёром банка.

«С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», — заверили в банке.

Пока вопрос не решён, банк рекомендует клиентам для оплаты смартфоном привязать карту «Мир» к MirPay или SamsungPay, а также иметь при себе пластиковую карту, пишет РБК. Для оплаты покупок на сайтах и в приложениях использование SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир» по-прежнему доступно.

«Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — «Плати QR», «Оплата одним взглядом», — добавили в банке.

Напомним, сервис бесконтактной оплаты SberPay стал недоступен с 10 марта на устройствах Android для держателей карт международных платежных систем Visa и MasterCard. При этом электронные кошельки на картах «Мир» продолжили работать без ограничений. Однако теперь и этот вид оплаты стал недоступен.