Набережные Челны, Татарстан, 13 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, в котором обнаружили и изъяли более 20 килограммов наркотиков. Двое подозреваемых заключены под стражу, сообщает МВД по РТ.

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Автоинспекторы для проверки документов остановили иномарку под управлением 22-летнего жителя Санкт-Петербурга. На пассажирском сидении в машине располагался его 21-летний приятель. Поведение молодых людей привлекло внимание правоохранителей. Они сильно нервничали и переглядывались между собой. При досмотре в автомобиле обнаружили 40 свертков, 23 из них изъяли из-под ковриков, три свертка — из заднего подлокотника, еще 14 — из ниши для запасного колеса в багажнике.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим веществом.

Задержанные признали вину. С их слов, они приобрели запрещенные вещества в Брянске и направлялись для их сбыта в Новосибирск.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

ИА REGNUM напоминает, в Набережных Челнах для проверки документов был остановлен автомобиль «Фольксваген», под управлением 46-летнего жителя Наро-Фоминска. При осмотре на заднем сиденье машины была обнаружена и изъята сумка с наркотиками.

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