Москва, , 15:28 — REGNUM Россия будет рассматривать транспортные средства, которые перевозят вооружение по территории Украины, как законные военные цели. Об этом 13 апреля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

По его словам, Россия будет рассматривать перевозящие вооружения транспортные средства США и НАТО на территории Украины как законные военные цели. Заместитель министра также предупредил, что РФ будет пресекать попытки других стран замедлить ход российской спецоперации на Украине.