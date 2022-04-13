Москва, 13 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Дефицита газетной и офсетной бумаги в России нет, сообщили 13 апреля в пресс-службе Минцифры РФ.

Бумага

«В России достаточно бумаги для печатной отрасли. Минцифры подтверждает, что в России отсутствует дефицит газетной и офсетной бумаги», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что дефицита офисной бумаги в России не будет.

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