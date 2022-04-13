Красногорск, 13 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В ближайшие дни на территорию Подмосковья из Донбасса прибудут 25 оставшихся без родителей детей. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев 13 апреля написал у себя в телеграм-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Ожидается, что сирот примут 10 семей, проживающих на территории региона. Глава Подмосковья также отметил, что подобный опыт хотят перенять и другие субъекты России.

«Сегодня эту тему и не только обсудили на форуме уполномоченных по правам ребенка. К нам приехали омбудсмены со всей страны. Чтобы поделиться опытом в вопросе решения проблем детей-сирот», — написал Воробьев.