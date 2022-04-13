Каир, , 15:24 — REGNUM В результате автомобильной аварии с участием туристического автобуса, которая произошла в южной части Египта утром 13 апреля, погибли десять человек, включая пять иностранных граждан. Об этом 13 апреля сообщает информационный портал Veto.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ДТП произошло на автотрассе между Асуаном и Абу-Симбелом, когда автобус по пока не установленным причинам столкнулся с двигавшимся навстречу пикапом и загорелся. В результате принадлежавшее туристической компании Misr транспортное средство полностью сгорело.

Также указывается, что в результате этого десять человек — пятеро египтян, четыре туриста из Франции и гражданин Бельгии, погибли и еще 15 пострадали. Всем пострадавшим был оказана необходимая медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омской области была организована проверка по факту ДТП с участием маршрутного автобуса.