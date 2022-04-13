Каир, 13 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В результате автомобильной аварии с участием туристического автобуса, которая произошла в южной части Египта утром 13 апреля, погибли десять человек, включая пять иностранных граждан. Об этом 13 апреля сообщает информационный портал Veto.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП произошло на автотрассе между Асуаном и Абу-Симбелом, когда автобус по пока не установленным причинам столкнулся с двигавшимся навстречу пикапом и загорелся. В результате принадлежавшее туристической компании Misr транспортное средство полностью сгорело.

Также указывается, что в результате этого десять человек — пятеро египтян, четыре туриста из Франции и гражданин Бельгии, погибли и еще 15 пострадали. Всем пострадавшим был оказана необходимая медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омской области была организована проверка по факту ДТП с участием маршрутного автобуса.