Москва, , 15:23 — REGNUM Сам по себе перевод торговли российским газом за рубли, конечно, не способен существенно повредить международной валютной системе, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тем более, в той форме, в которой он предполагается сейчас — когда фиксированную сумму в валюте будут перечислять в Россию и на нее тут покупать на бирже рубли.

Правда, при такой методике всё равно может возникнуть возможность арбитража, когда, например, купить рубли на международном валютном рынке Форекс можно будет выгоднее, чем на Московской бирже, где предложение валюты в какой-то момент может превысить спрос на нее.

Тогда уже самим покупателям российского газа будет выгоднее платить рублями. Это в свою очередь поддержит спрос на рубль на международных торгах и сделает рубль более привлекательным, чем сейчас, для иностранных компаний, продающих товары в Россию.

Но сам по себе объем торговли России с Европой в масштабах мировой торговли не настолько значим, чтобы это могло повлиять на положение доллара и евро как лидеров среди внешнеторговых валют.

Однако сам по себе прецедент, особенно, если он будет реализован успешно, даст определенный стимул к тому, чтобы страны, особенно имеющие стабильные и значительные по объему экономические связи, во взаимной торговле чаще прибегали к собственным валютам.

Это будет выгодно хотя бы за счет снижения транзакционных издержек — не нужно будет выплачивать процент американскому или европейскому банку.

А также потому, что позволит сглаживать краткосрочные эффекты от колебаний курсов и дефицита баланса.

Под свои-то деньги проще произвести продукцию, чем сначала занять доллары, оплатить ими товар, а потом искать, кому продать свою продукцию за доллары, чтобы погасить кредит.

И чем больше будет таких связей, тем менее незаменимыми будут становиться доллар и евро», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, появление «газового рубля» из-за антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту, заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

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