Париж, , 15:23 — REGNUM Основные еврейские институты во Франции, в том числе «Consistoire» et «Crif», призывают голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во имя защиты «республиканских ценностей», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Центральная Консистория Франции, глубоко приверженная своему девизу «Религия и Отечество», призывает французов к массовой мобилизации 24 апреля», — говорится в заявлении еврейской организации.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов.

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