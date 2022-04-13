Париж, 13 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Основные еврейские институты во Франции, в том числе «Consistoire» и «Crif», призывают голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во имя защиты «республиканских ценностей», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Центральная Консистория Франции, глубоко приверженная своему девизу «Религия и Отечество», призывает французов к массовой мобилизации 24 апреля», — говорится в заявлении еврейской организации.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов.