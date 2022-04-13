Курск, 13 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска. Об этом 13 апреля сообщили в администрации Кореневского района региона.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка», — говорится в тексте, опубликованном администрацией в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что пограничники открыли ответный огонь и подавили огневые точки противника. Жертв и пострадавших с российской стороны нет.