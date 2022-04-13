Майкоп, , 15:22 — REGNUM В Адыгее будет оказана помощь некоторым категориям граждан для проведения газа в их дома. Власти региона решили выплатить по 50 тыс. рублей 818 семьям. Это те граждане, которые не смогут самостоятельно установить дорогостоящее газовое оборудование, рассказал 13 апреля глава республики Мурат Кумпилов.

Газификация Lenobl.ru

«Поручил оказать таким людям помощь, чтобы довести до логического завершения выполнение поручения президента страны, исключить формальный подход к реализации программы «Социальной газификации». Для этого принято решение о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей на оплату выполненных работ по подключению домовладений к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования», — написал руководитель Адыгеи в своем телеграм-канале.

На поддержку малоимущих семей в течение 2022–2024 годов при проведении газа к их домам будет направлено всего свыше 40 млн рублей. При этом в программе догазификации в республике участвуют 6649 домовладений.

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