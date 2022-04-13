Рига, , 15:21 — REGNUM В Латвии 55% предпринимателей ожидают снижения общей экономической активности в ближайшие шесть месяцев. Об этом говорится в отчете Латвийской торгово-промышленной палаты, представившей новейший индекс экономической активности в стране.

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Если 35,4% опрошенных считают, что бизнес-активность в Латвии снизится лишь немного, то 19,2% предпринимателей убеждены, что это произойдет в значительной степени. Еще 15,2% предпринимателей предполагают, что активность, наоборот, повысится.

По словам директора центра исследований общественного мнения SKDS Арниса Кактиньша, оценки предпринимателей достаточно пессимистичны и в отношении процессов на их предприятиях.

Так, в ходе опроса 33,4% респондентов указали, что ожидают снижения оборота компании в ближайшие полгода, причем 9,4% предполагают, что оборот снизится значительно. Кроме того, 34,7% предпринимателей пессимистично оценивают рентабельность своих компаний в ближайшие полгода.

Если в первом квартале 2022 года индекс экономической активности в Латвии составил 42,9 пункта, то в целом за последние полгода он снизился сразу на 6 пунктов.

Положительным считается значение индекса выше 50 пунктов, и в последний раз оно было таким в первом квартале 2019 года, когда индекс составил 51,5 пункта. В четвертом квартале 2021 года показатель был равен 48,9 пункта.