Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Создатели сериала «Очень странные дела» братья Мэтт и Росс Дафферы рассказали о «большом зле» четвёртого сезона шоу. Интервью с ними 13 апреля опубликовал IGN.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Netflix. 2016. США

По словам Дафферов, начиная со второго сезона, они хотели создать персонажа, похожего на Фредди Крюгера, Пеннивайза и других злодеев фильмов ужасов. Нового антигероя сериала зовут Векна, что является отсылкой к персонажу-магу одного из сеттингов настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Как отметили создатели шоу, злодей на 90% сделан из практических эффектов, чтобы создать на съёмочной площадке эффект его присутствия.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» разделён на две части. Премьера первой половины состоится 27 мая 2022 года, а второй — 1 июля.

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