Москва, 13 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Россия будет пресекать попытки США и других стран Запада замедлить ход спецоперации на Украине. Об этом 13 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергея Рябков.

Balk MSC Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

По его словам, попытки со стороны США и стран Запада замедлить российскую военную спецоперацию на Украине будут пресекаться.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания усилила санкции против России. В санкционные списки попали ещё 206 физических и юридических лиц.