Москва, 13 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Добровольцы, вступившие в ряды казачьих подразделений для участия в специальной операции России на Украине, уверены в правоте своего дела. На это обратил внимание атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, оценивая результаты боевого слаживания казаков отрядов «Дон» и «Таврида».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

«Я увидел силу казачьего духа, непоколебимую веру в свою страну, Отечество и уверенность в необходимости освобождения Украины от неонацистской нечисти и бандеровцев. Системное проведение военно-полевых сборов и учений дают свои результаты. И я спокоен за казаков. Они достаточно профессиональны в воинском деле. Но главное — их казачий дух не сломить», — отметил казачий генерал.

ИА REGNUM напоминает, что казачьи подразделения участвуют в специальной операции на Украине. В Донецкую и Луганскую Народные Республики отправились несколько казачьих батальонов. Добровольцы принимают участие, в том числе, в противодействии диверсионно-разведывательным группам ВСУ и установлении окончательного контроля над населёнными пунктами в Донбассе.