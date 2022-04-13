Манила, , 15:11 — REGNUM Спасатели на Филиппинах продолжают поиски пострадавших после обрушившегося на страну тропического шторма «Меги», сообщает Le Figaro.

Шторм Brocken Inaglory

В результате шторма на Филиппинах погибли по меньшей мере 67 человек.

Поиски возобновились 13 апреля с использованием строительной техники. По словам местных властей, улучшение погодных условий позволило спасателям добраться до наиболее пострадавших районов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Филиппинах число подтверждённых жертв тропического шторма «Агатон» («Меги») достигло 58 человек.

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