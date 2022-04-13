Владикавказ, , 15:11 — REGNUM В Северной Осетии произошел инцидент со стрельбой в одном жилых домов. Причиной конфликта стал запах еды. Он исходил с предприятия общественного питания, разместившегося в этом же здании, и не нравился 69-летней жительнице одной из квартир.

Стрельба Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия

Она вступила в спор с 29-летней сотрудницей предприятия. Однако самостоятельно решить конфликт женщины не смогли и привлекли к нему мужчин. За пожилую женщину вступились её сыновья, а молодая вызвала на подмогу мужа.

«Запах еды, постоянно заполняющий жилое пространство, явился причиной словесной перепалки, перешедшей в конфликт, в который дамы поспешили втянуть своих близких родственников», — сообщили подробности инцидента в пресс-службе регионального управления МВД.

Сыновья «применили физическую силу в отношении супруга предпринимательницы», а тот в свою очередь — травматический пистолет. Один из участников конфликта получил непроникающие ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. В настоящее время ведется сбор материалов, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также направлен запрос в городскую администрацию о правомерности деятельности пищевого предприятия в жилом секторе.