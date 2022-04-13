Москва, , 15:11 — REGNUM Поручение провести расследование фактов обстрела киевскими боевиками жилых домов и детского сада на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) дал главному следственному управлению (ГСУ) СК председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, согласно данным МЧС ЛНР, из-за обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в городе Ирмино был ранен мужчина 1971 года рождения, а также получили повреждения восемь жилых домов и детский сад с ясельными группами «Росинка». При этом также был поврежден жилой дом в Первомайске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка пострадал мирный житель.