Курск, 13 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Пограничный пункт в Кореневском районе Курской области, граничащем с Украиной, подвергся обстрелу. Сообщение об этом опубликовано 13 апреля на странице администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Граница

Погранпункт у деревни Гордеевка, следует из сообщения, обстреляли из огнестрельного оружия. Пограничники открыли ответный огонь, жертв и разрушений с российской стороны нет.

«Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о миномётном обстреле пограничного поста в Глушковском районе. Пограничники подавили огневую точку.

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