Донецк, 13 апреля 2022, 15:35 — REGNUM Аппарат уполномоченного по правам человека Донецкой Народной Республики (ДНР) не получил ни одного ответа на свои обращения в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Совет по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом 13 апреля сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Как сообщлало ИА REGNUM, украинский фейк о якобы насильственной депортации беженцев в Россию проверил и не подтвердил исполняющий обязанности главы представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Карим Атасси.
Читайте также: В ООН не подтвердили украинский фейк о депортации людей в Россию