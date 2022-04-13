Донецк, 13 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Аппарат уполномоченного по правам человека Донецкой Народной Республики (ДНР) не получил ни одного ответа на свои обращения в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Совет по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом 13 апреля сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ombudsmandnr.ru Дарья Морозова

«Я их уведомляю о каждом нарушении прав человека на нашей территории, будь то обстрелы, гибель людей или те же пытки наших пленных. Хотелось бы от них определённой реакции, но, к сожалению, на данный момент я не получила ни одного ответа на все свои официальные запросы», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщлало ИА REGNUM, украинский фейк о якобы насильственной депортации беженцев в Россию проверил и не подтвердил исполняющий обязанности главы представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Карим Атасси.

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