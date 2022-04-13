* запрещённая в России организация

Париж, 13 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Более 50 депутатов французского парламента написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, призывая к санкциям против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ограничениям в отношении должностных лиц движения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

В письме говорится, что давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно продолжаться до тех пор, пока движение не выполнит свои обязательства в области прав человека.

Обейд Мехди, один из инициаторов отправки письма в Afghanistan International, сказал, что в письме указано на закрытие талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) школ для девочек старше шестого класса, репрессии против участниц протестов и гендернаю дискриминацию в афганских университетах.

По словам Мехди, 56 депутатов французского парламента призвали президента не допустить нормализации отношений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ввести ограничения на поездки членов движения.

В письме также говорилось, что давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно продолжаться до тех пор, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не станут уважать права человека, особенно права женщин, и не отменят свои ограничения.

В письме также говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользовались конфликтом на Украине для нарушения прав человека в Афганистане.

Мехди надеется, что это письмо положит начало новому этапу санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Копии письма также были отправлены в Европейский парламент и представителю ЕС по иностранным делам.