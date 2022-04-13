Москва, 13 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Военный конфликт на Украине, санкции в отношении России и отказ многих зарубежных покупателей, трейдеров и перевозчиков от российской нефти, действительно, привели к значительному росту мировых цен на энергоресурсы, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

ИА REGNUM Инфляция

«Россия и Украина являются крупными мировыми экспортерами продовольствия и из-за текущей ситуации возникли перебои с доставками зерна и подсолнечного масла из черноморского региона.

ЕС ввел запрет на ввоз угля из России и в ускоренном режиме ищет замену поставкам российских нефти и газа, что сопряжено с более высокой стоимостью энергоресурсов.

Пик мировых цен на нефть был достигнут в начале марта, перед объявлением Байденом эмбарго на импорт в США российских энергоресурсов.

За март бензин в США подорожал более чем на 18%, а продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что среднее значение индекса продовольственных цен в мире в марте увеличилось на 12,6% к февралю и на 33,6% к марту 2021 года.

Конечно, есть и другие факторы глобальной инфляции – например, масштабные локдауны в Китае из-за политики нулевой толерантности к заболеваемости коронавирусом.

Они приводят к остановке производств и транспортировки китайских товаров, усиливая дефицит предложения, который стал общей проблемой мировой экономики после пандемии.

Но не стоит забывать, что и до начала военной спецоперации инфляция в мире обновляла многолетние рекорды, в том числе в США и ЕС она достигла максимумов за несколько десятилетий, не без влияния ультрамягкой денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, российская спецоперация на Украине стала главной причиной роста цен на газ и продукты питания во всём мире.

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