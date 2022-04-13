Самара, 13 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, пройдет 17 апреля в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что космический полумарафон — легкоатлетический забег, проходит в городе уже в шестой раз и собирает свыше двух тысяч участников с более чем 250 городов России.

Забег будет проходить на улицах Самары, при этом старт и финиш состоятся на второй очереди набережной реки Волга, рядом с бассейном ЦСК ВВС. Он начнется в 08:00 часов. При этом торжественное открытие Космического полумарафона пройдет в 09:00 часов.

15 и 16 апреля участникам будут выдавать стартовые пакеты. Их можно получить в ТЦ «Космопорт».

«Участники на дистанциях 21,1 км, 10 км, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин награждаются дипломами, медалями, призами», — сообщает пресс-служба.

Всем участникам, которые завершат дистанцию (кроме «Самарской Мили»), вручат памятные медали финишера.