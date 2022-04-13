Сочи, Краснодарский край, , 15:06 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи 13 и 14 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сочи Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С вечера 13 апреля и до конца дня 14 апреля 2022 года в Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза. В предгорной зоне ночью и утром временами с мокрым снегом. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман. На дорогах вероятна гололедица», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Синоптики прогнозируют усиление ветра в прибрежной зоне — с порывами до 15-20 м/с, а в Лазаревском районе до 20-25 м/с.

В городе работает городской оперативный штаб. Оперативные и дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе.