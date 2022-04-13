Мадрид, , 15:03 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил мадридскому «Атлетико» пустить зрителей на домашний ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе испанского клуба.

«CAS ответил на наш запрос и временно приостановил частичное закрытие трибун стадиона», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в первом четвертьфинальном матче «Манчестер Сити» принимал «Атлетико» на своём стадионе и победил со счётом 1:0.

Спустя три дня УЕФА открыл дисциплинарное дело из-за дискриминационного поведения болельщиков «Атлетико», а 11 апреля обязал мадридский клуб закрыть часть трибун на ответный матч, который состоится 13 апреля.

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