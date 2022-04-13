Канберра, 13 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министерство обороны Австралии заявило, что расследует военные преступления, совершенные австралийскими военными в Афганистане. Представители ведомства добавили, что есть доказательства того, что высокопоставленные австралийские военные совершили преступления во время войны в Афганистане и что они должны быть наказаны. Об этом сообщает агентство TOLOnews.

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Министерство обороны Австралии заявляет, что расследование может занять годы.

«До тех пор, пока управление специального следователя не закончит расследование предполагаемых преступлений, любые административные действия в отношении девятнадцати бывших военнослужащих будут приостановлены», — заявил генерал Кэмпбелл, командующий Силами обороны Австралии.

Это решение было принято в результате появления сообщений о том, что семнадцать австралийских солдат убивали заключённых, фермеров, поджигали дома, стреляли в мирных жителей и разрушали инфраструктуру в Афганистане в период с 2005 по 2016 год.

«Это может стать уроком и образцом для других стран, если их силы будут обвинены в военных преступлениях», — сказал Саид Джавад Саджади, эксперт по международным отношениям.

«Любое расследование без присутствия и участия афганского народа в расследовании преступлений является однобоким», — подчеркнул Хекматулла Хекмат, военный эксперт.

Между тем, Исламский Эмират считает 20-летнее присутствие иностранных войск в Афганистане незаконным и приветствует виновных в совершении военных преступлений в Афганистане.

Билал Карими, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата, заявил: »Вторжение иностранцев в нашу страну было незаконным, актом притеснений и насилия».

Напомним, за двадцать лет Австралия направила в Афганистан 38 000 военнослужащих для участия в военной миссии под руководством НАТО.