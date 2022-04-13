Берлин, , 15:05 — REGNUM Германия потеряет около €220 млрд или $238,2 млрд в 2022 и 2023 годах, если откажется от поставок российских энергоносителей. Об этом говорится в докладе по развитию экономики страны, представленном 13 апреля ведущими экономическими институтами ФРГ.

Мюнхен Globalgid.ru

Эксперты предупредили, что совокупные потери ВВП в текущем и следующем годах могут превысить 6,5% от годового объёма производства. По словам руководителя отдела исследований кильского Института мировой экономики Штефена Коэца, германскую экономику ожидает тяжёлая рецессия, если газоснабжение прекратится.

Ранее в этот день ведущие экономические институты Германии скорректировали прогноз по восстановлению экономики в 2022 году. Они учли события на Украине и понизили прогноз до роста в 2,7% против 4,8%, ожидавшихся ранее. Ожидаемый уровень инфляции — 6,1%.

Вместе с тем ранее предполагалось, что в 2023 году ВВП Германии вырастет на 1,9%, но теперь прогноз изменён до +3,1%.

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