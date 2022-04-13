Челябинск, 13 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Челябинской области член региональной адвокатской палаты стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным следствия, женщина обманным путём получила ото местной на право распоряжаться имуществом, а затем провернула махинацию с её квартирой. Но в итоге мошенницу поймали сотрудники ФСБ.

Подозреваемую водворили в изолятор. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.