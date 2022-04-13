В Челябинской области адвоката задержали за мошенничество
Челябинск, 13 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Челябинской области член региональной адвокатской палаты стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Уголовное дело
По данным следствия, женщина обманным путём получила ото местной на право распоряжаться имуществом, а затем провернула махинацию с её квартирой. Но в итоге мошенницу поймали сотрудники ФСБ.
Подозреваемую водворили в изолятор. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.