Саратов, 13 апреля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Саратове задержали юристов по подозрению в мошенничестве. Ущерб от их действий превысил 500 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Chuiandlau.com.hk Юрист

По версии следствия, двое жителей Саратова зарегистрировали на подставных лиц две организации, оказывающие юридические услуги гражданам. Под предлогом защиты прав клиентов и содействия при оформлении различных соцвыплат, пособий и пенсий подозреваемые получали от них денежное вознаграждение, не исполняя взятых обязательств.

В случае отсутствия у клиентов собственных денежных средств для оплаты юридических услуг, им предлагалось оформить кредит в банке. Злоумышленники, выступая в роли посредников, заключали кредитные договоры и получали доступ к оформленным банковским картам.

На работу в фирмы для видимости и масштабной деятельности приглашались выпускники и студенты юридических вузов Саратова, которые не знали о незаконной деятельности компаний.

Предварительный ущерб составил более 500 тыс. рублей. Всего выявлено 18 эпизодов мошенничества, возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сотрудники уголовного розыска Кировской области пресекли незаконную деятельность лжеюридической компании.

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