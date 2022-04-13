Абуджа, , 14:59 — REGNUM Общее количество погибших при нападении 10 апреля бандитов в центральном нигерийском штате Плато выросло до 154. Об этом 13 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Нигерия Stefan Magdalinski

«По нашим данным, насчитывается 154 убитых, включая тех, кто пытался спрятаться от бандитов в кустах», — сказал представитель властей района Гарга Яу Абубакар.

Также он уточнил, что прибывшие в деревню на мотоциклах бандиты открыли беспорядочный огонь по ее жителям, а также разграбили и сожгли часть домов и магазинов. При этом боевики преследовали и убивали пытавшихся спрятаться в близлежащих кустах.

Кроме того, еще один представитель местной власти рассказал, что в район были направлены военные для того, чтобы разыскать нападавших и обеспечить порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 23 человек погибли в результате двух нападений вооруженных боевиков в двух населенных пунктах в штате Бенуе в центральной части Нигерии