Сеул, , 14:58 — REGNUM Правительство Южной Кореи приложит усилия для стабилизации рынка недвижимости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ги.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 13 апреля в ходе заседания правительства по жилищной политике.

По словам министра, цены на жилье в некоторых районах Сеула резко выросли, противореча общей тенденции по снижению цен на жилье.

«Очень важно, чтобы рынок жилья был стабильным», — сообщил Хон Нам Ги.

Ранее правительство страны сосредоточилось на пресечении спекуляций с недвижимостью и сдерживании скачкообразных цен на жильё за счет повышения налогов и ужесточения правил кредитования. Однако эти меры привели лишь к краткосрочному снижению цен.

В последние месяцы цены на жилье в Южной Корее стабилизировались на фоне сообщений об увеличении объёмов жилищного строительства и повышении процентных ставок. Однако стоимость жилья в некоторых районах Сеула выросла в ожидании новой жилищной политики.