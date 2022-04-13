Сеул, 13 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приложит усилия для стабилизации рынка недвижимости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Данное заявление он сделал 13 апреля в ходе заседания правительства по жилищной политике.

По словам министра, цены на жилье в некоторых районах Сеула резко выросли, противореча общей тенденции по снижению цен на жилье.

«Очень важно, чтобы рынок жилья был стабильным», — сообщил Хон Нам Ги.

Ранее правительство страны сосредоточилось на пресечении спекуляций с недвижимостью и сдерживании скачкообразных цен на жильё за счет повышения налогов и ужесточения правил кредитования. Однако эти меры привели лишь к краткосрочному снижению цен.

В последние месяцы цены на жилье в Южной Корее стабилизировались на фоне сообщений об увеличении объёмов жилищного строительства и повышении процентных ставок. Однако стоимость жилья в некоторых районах Сеула выросла в ожидании новой жилищной политики.