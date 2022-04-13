В Южной Корее сообщили о скачке цен на недвижимость в столице
Сеул, 13 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приложит усилия для стабилизации рынка недвижимости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ги.
Данное заявление он сделал 13 апреля в ходе заседания правительства по жилищной политике.
По словам министра, цены на жилье в некоторых районах Сеула резко выросли, противореча общей тенденции по снижению цен на жилье.
«Очень важно, чтобы рынок жилья был стабильным», — сообщил Хон Нам Ги.
Ранее правительство страны сосредоточилось на пресечении спекуляций с недвижимостью и сдерживании скачкообразных цен на жильё за счет повышения налогов и ужесточения правил кредитования. Однако эти меры привели лишь к краткосрочному снижению цен.
В последние месяцы цены на жилье в Южной Корее стабилизировались на фоне сообщений об увеличении объёмов жилищного строительства и повышении процентных ставок. Однако стоимость жилья в некоторых районах Сеула выросла в ожидании новой жилищной политики.