Элиста, 13 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Калмыкии в ночь на 14 апреля ожидаются заморозки и усилится ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Весна. Ростов-на-Дону

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, 14 апреля в отдельных районах республики ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами — заморозки на поверхности почвы до — 1 градуса. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, однако в отдельных районах порывы будут достигать 20 метров в секунду.

При сильном ветре следует соблюдать осторожность, обращают внимание спасатели.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, днём воздух прогреется до +8…+13 градусов, местами — до +18 градусов.