Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM За минувшие сутки в медицинские учреждения Петербурга для лечения ковида доставили 139 больных, что на 57 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 13 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В городе за прошедшие сутки выявили 587 новых случаев заражения коронавирусом (+79 случаев по сравнению с предыдущими сутками). От ковида, как основной причины смерти, скончались за сутки десять пациентов (-6). Выздоровели за сутки 2566 петербуржцев (+1158).

На стационарном лечении ковида и пневмонии находятся 1543 петербуржца (-74). Размещены в реанимации, по состоянию на 13 апреля, 213 больных (-7), а лечение COVID-19 с применением аппаратов ИВЛ ведут в отношении 45 петербуржцев (+4). За минувшие сутки число победивших болезнь пополнили 145 пациентов (+119).

В городе проводят лечение больных с ковидом и пневмонией восемь городских и один федеральный стационар. На их базе до сих пор развернуто 1859 коек.

Лечением ковида на дому занимаются 8464 петербуржца. Их количество сократилось в городе за сутки на 102 человека.

Напомним, что в Петербурге с начала пандемии обнаружили 1 509 584 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 33 255 больных, а выздоровели 1 469 109 пациентов.

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