* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 13 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В результате эскалации напряжённости на границе между Афганистаном и Пакистаном местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз проинспектировали контрольно-пропускные пункты вдоль линии Дюранда (линия Дюранда —практически неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном — прим. ИА REGNUM). Об этом сообщает газета « 8 Собх».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Сардар Мохаммад Аюби, начальник полиции провинции Нимроз, встретился с властями уезда Чахар Бурджак и командиром пограничных частей в этом уезде и проинструктировал их.

По некоторым данным, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз находятся в состоянии повышенной боеготовности вдоль линии Дюранда.

Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз, которая граничит с Ираном и Пакистаном, стали результатом эскалации напряжённости на границе между двумя странами на прошлой неделе и были подтверждены официальными афганскими и пакистанскими источниками.