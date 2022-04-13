Владивосток, , 14:55 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 13 апреля, что Россия и РБ не будут пользоваться старыми методами для совместных действий.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лукашенко, он слышит разговоры о том, что Белоруссию вскоре включат в состав России, однако на деле планируется сотрудничество двух независимых государств.

«Мы с [президентом России Владимиром] Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться», — сказал Лукашенко в ходе визита в Россию.

По его словам, реализованной двумя странами концепции «будут учиться».